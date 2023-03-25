Использовали артиллерию. Российские оккупанты обстреляли Часов Яр и Торецк в Донецкой области, есть погибшие
Разрушенный украинский дом после российского обстрела (Фото:REUTERS/Nacho Doce)
В субботу, 25 марта, российские оккупационные войска обстреляли города Часов Яр и Торецк в Донецкой области. В результате вражеских атак погибли два человека.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, оба населенных пункта россияне обстреляли из артиллерии.
В городе Часов Яр погиб гражданский мужчина, а в Торецке российские террористы убили женщину, добавил Ермак.