Использовали артиллерию. Российские оккупанты обстреляли Часов Яр и Торецк в Донецкой области, есть погибшие 25 марта, 17:27 Разрушенный украинский дом после российского обстрела (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

В субботу, 25 марта, российские оккупационные войска обстреляли города Часов Яр и Торецк в Донецкой области. В результате вражеских атак погибли два человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, оба населенных пункта россияне обстреляли из артиллерии.

В городе Часов Яр погиб гражданский мужчина, а в Торецке российские террористы убили женщину, добавил Ермак.



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