Россия обстреляла центр Херсона, пострадал норвежский волонтер — ОВА 3 августа, 20:59 Херсонская область (Фото:Людмила Денисова/Telegram)

Российские оккупанты в четверг, 3 августа, обстреляли Херсон. В результате атаки пострадал норвежский волонтер.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram.

«Волонтер из Норвегии попал под вражеский обстрел в Херсоне. Около 16:50 российская армия снова атаковала центральную часть города», — говорится в сообщении.

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ОВА уточнила, что мужчина получил легкие ранения. Его госпитализировали в местную больницу.

Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.