Удар по автоколонне в Запорожье. РФ могла атаковать не предназначенными для наземных целей ЗРК из-за нехватки боеприпасов —разведка Британии

1 октября, 10:30
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Известно о 30 погибших и около 100 раненых и травмированных в результате обстрела автоколонны в Запорожье (Фото:REUTERS/Stringer)

Известно о 30 погибших и около 100 раненых и травмированных в результате обстрела автоколонны в Запорожье (Фото:REUTERS/Stringer)

Для удара по автоколонне в Запорожье российские оккупанты, вероятно, использовали зенитно-ракетный комплекс дальнего радиуса действия, что свидетельствует об общем дефиците боеприпасов у РФ.

Об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании, опубликованной 1 октября.

В разведке считают, что у России, скорее всего, ограниченные запасы таких ЗРК. Они являются дорогостоящим ресурсом, предназначенным для уничтожения современных самолетов и ракет, а не для атак против наземных целей.

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«Их использование для наземной атаки почти наверняка обусловлено общим дефицитом боеприпасов, особенно высокоточных ракет большой дальности», — заявили в британской разведке.

Там добавили, что РФ расходует стратегически ценные военные активы, пытаясь достичь тактического превосходства, и в то же время убивает гражданских.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1576084615810490368?s=20&t=Q2rQvCXqqYoZFp47R5lgcw

Российские войска нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья утром в пятницу, 30 сентября. В результате атаки погибли 30 человек, еще около 100 — ранены и травмированы.

Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников и отвезти им помощь. По предварительным данным, российские войска выпустили 16 ракет ЗРК С-300.

https://www.youtube.com/embed/hLkHeXXUn0A
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Запорожье ЗРК Ракетные удары Агрессия РФ Война России против Украины

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