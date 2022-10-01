Число раненых в результате удара армии РФ по колонне в Запорожье возросло до 118 — мэр Мелитополя 1 октября, 15:43 В результате обстрела российскими оккупантами автоколонны в Запорожье погибли 30 человек (Фото:REUTERS/Stringer)

Число раненых в результате удара оккупантов РФ по гуманитарной колонне в Запорожье возросло до 118 человек, погибли — 30.



Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала FreeДом в субботу, 1 октября.

По его словам, среди погибших есть два ребенка. Также ранение получил волонтер из Мелитополя — он находится в тяжелом состоянии в больнице.

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Российские войска нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья утром в пятницу, 30 сентября.

Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать родственников и отвезти им помощь. По предварительным данным, российские войска выпустили 16 ракет ЗРК С-300.