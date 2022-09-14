Разрушены дома. Российские войска массированно обстреляли Авдеевку и ударили ракетой С-300 по Краматорску 14 сентября, 11:36 Последствия вражеского обстрела (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

В среду, 14 сентября, российские войска массированно обстреляли Авдеевку и нанесли удары по Краматорску.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил в Telegram, что в Авдеевке снова был массированный артобстрел под утро — попали в старую и центральную части города.

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Информацию о пострадавших и повреждениях устанавливают.

По его словам, войска РФ нанесли удары по Краматорску и Николаевке - повредили три дома и спортивный комплекс, без жертв.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко добавил, что под обстрелом находился частный сектор.

«Снова ночной обстрел Краматорска, снова частный сектор. Без жертв, но есть разрушение домов", - написал он в Facebook.

Кириленко заявил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили ракетой С-300, она упала прямо посреди жилого квартала — частично повредила по меньшей мере три частных дома, от вспыхнувшего пожара сгорел гараж.



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