Разрушены дома. Российские войска массированно обстреляли Авдеевку и ударили ракетой С-300 по Краматорску

14 сентября, 11:36
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Последствия вражеского обстрела (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Последствия вражеского обстрела (Фото:t.me/pavlokyrylenko_donoda)

В среду, 14 сентября, российские войска массированно обстреляли Авдеевку и нанесли удары по Краматорску.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил в Telegram, что в Авдеевке снова был массированный артобстрел под утро — попали в старую и центральную части города.

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Информацию о пострадавших и повреждениях устанавливают.

По его словам, войска РФ нанесли удары по Краматорску и Николаевке - повредили три дома и спортивный комплекс, без жертв.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко добавил, что под обстрелом находился частный сектор.

«Снова ночной обстрел Краматорска, снова частный сектор. Без жертв, но есть разрушение домов", - написал он в Facebook.

Кириленко заявил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили ракетой С-300, она упала прямо посреди жилого квартала — частично повредила по меньшей мере три частных дома, от вспыхнувшего пожара сгорел гараж.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid025FPh3wuTgYGsy8QjjJvRJT5ETEtgHG7fCLHtEuTuGXM6nyMAScvjGuQcJmwvCRShl
https://www.youtube.com/watch?v=NMI4CllktT8&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Краматорск Авдеевка Война России против Украины

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