Россияне обстреляли жилой сектор поселка под Краматорском. Есть погибшие и раненые
Россияне обстреляли жилой сектор Алексеево-Дружковки (Фото:Павел Кириленко/Telegram)
Российские оккупанты обстреляли поселок Алексеево-Дружковка Донецкой области в среду, 5 апреля. В результате атаки погибли два человека, еще четверо получили ранения.
Об этом сообщил глава ОВА Павел Крыленко.
Россияне ударили по поселку около 11 часов, попав в жилой сектор. Предварительно, кассетными боеприпасами. На месте попадания пиротехники обезвреживают неразорвавшиеся снаряды.
Российские оккупанты регулярно обстреливают прифронтовые населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки они убили четырех жителей региона и ранили еще 11. 4 апреля объявили принудительную эвакуацию детей в 21 населенном пункте региона.