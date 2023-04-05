Россияне обстреляли жилой сектор поселка под Краматорском. Есть погибшие и раненые

5 апреля, 13:51
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Россияне обстреляли жилой сектор Алексеево-Дружковки (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Россияне обстреляли жилой сектор Алексеево-Дружковки (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли поселок Алексеево-Дружковка Донецкой области в среду, 5 апреля. В результате атаки погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Крыленко.

Россияне ударили по поселку около 11 часов, попав в жилой сектор. Предварительно, кассетными боеприпасами. На месте попадания пиротехники обезвреживают неразорвавшиеся снаряды.

Видео дня

Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram
Павел Кириленко/Telegram
Фото: Павел Кириленко/Telegram

Российские оккупанты регулярно обстреливают прифронтовые населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки они убили четырех жителей региона и ранили еще 11. 4 апреля объявили принудительную эвакуацию детей в 21 населенном пункте региона.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Донецкая область Обстрел Павел Кириленко

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