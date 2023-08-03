Россия атакует Украину ракетами, которые Киев передал за газовые долги в 90-х — Схемы 3 августа, 22:46 Журналисты идентифицировали ракеты с помощью фотографий с номерами на обломках (Фото:Схемы)

Россия обстреливает Украину крылатыми ракетами Х-55, которые Киев передал Москве в рамках соглашения между Кабмином и правительством РФ в 1999 году, которое было заключено в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

В новом расследовании журналисты программы Схемы обнаружили, что по меньшей мере десяток ракет, которые страна-террорист Россия запустила по украинским городам, есть в списке переданных россиянам по соглашению 1999 года. Часть из них была сбита силами украинской ПВО, а часть попала в жилые дома.

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Расследователи нашли среди архивных документов соглашение между Кабмином Валерия Пустовойтенко и правительством страны-агрессора, которым тогда руководил Путин, которое было подписано в Ялте в 1999 году.

По данному соглашению, Киев передал Москве восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55. В обмен на это, Россия компенсировала Украине долг за российский газ в сумме 275 миллионов гривен.



Фото: Схемы

Вместе с соглашением журналисты получили список, содержащий все номера переданных ракет, и сравнили их с номерами ракет типа Х-55, которые использовались Россией от начала полномасштабного вторжения в Украину.



Три ракеты, которые были сбиты украинской ПВО в январе, мае и апреле 2023 года в Киеве и области, находятся в списке тех, которые были переданы Москве в 1999 году.



Фото: Схемы

В рамках соглашения Украина также передала ракету Х-55, которая в конце 2022 года попала в многоквартирный жилой дом в Киеве, приведя к смерти женщины. Кроме того, другая переданная ракета попала в дом в Киевской области, тогда пострадал ребенок.

Журналисты идентифицировали еще несколько ракет с помощью фотографий с номерами на обломках, которые получили от источников в правоохранительных органах.

Фото: Схемы

Сейчас часть из этих сбитых ракет хранится в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.



Фото: Схемы