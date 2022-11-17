«Дальновидные планы агрессора». Россия терроризирует столицу ракетными обстрелами не только для того, чтобы напугать людей — военный аналитик 17 ноября, 13:54 Эксклюзив НВ Пожар в жилом доме Киева после российского ракетного удара 15 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Gusev)

Ракетные обстрелы Киева Россия осуществляет не только с целью устрашения людей, убежден военный аналитик Алексей Гетьман.

«Это не просто так, чтобы напугать людей, это определенные дальновидные планы. <...> Если исчезнет тепло, свет и все, что необходимо, то большинство людей будет искать другие места — может где-нибудь в пригороде, в селе, где есть по крайней мере печь, чтобы можно было обогреться и приготовить еду. Киев опустеет», — рассказал в эфире Радио НВ Гетьман.

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По его словам, в столице осталось много так называемых консерв — диверсионных групп, приехавших год или два года назад. По словам эксперта, они прячутся, [маскируясь] гражданскими, но у них есть оружие.

«Тогда, если Киев будет дезорганизован, потому что мы понимаем, что в таких случаях труднее будет работать и нашим службам по чрезвычайным ситуациям, полиции и всем другим учреждениям, может быть попытка захватить какие-то государственные здания в Киеве, применяя войска из Беларуси или непосредственно те диверсионно-разведывательные группы, которые уже находятся в Киеве. Может, другие подтянутся через границу с Беларусью», — объяснил Гетман.