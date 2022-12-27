Российские оккупанты обстреливают Харьковскую область, больше всего страдает Купянский район — ОВА

27 декабря, 10:35
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Последствия одного из вражеских обстрелов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Последствия одного из вражеских обстрелов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Российские оккупанты обстреливают Харьковскую область, больше всего страдает Купянский район, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 27 декабря.

"Прилегающие к границе с рф и линии столкновения территории Харьковщины продолжают страдать от вражеских обстрелов. Больше всего страдает Купянский район», - написал он.

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По его словам, также под вражеским огнем в минувшие сутки оказывались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов.

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В результате вражеских обстрелов в поселках Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района повреждены жилые дома, произошли пожары.

По словам главы области, никто не пострадал, несмотря на все попытки врага нанести больший вред.

"Особая благодарность за эффективную работу - нашей ПВО", - написал он.

Продолжается разминирование деоккупированных районов области. В течение суток пиротехники ГСЧС обезвредили 43 взрывоопасных предмета.

https://www.youtube.com/watch?v=s8ac2MNgeUw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Харьковская область Война России против Украины

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