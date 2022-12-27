Российские оккупанты обстреливают Харьковскую область, больше всего страдает Купянский район — ОВА
Последствия одного из вражеских обстрелов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
Российские оккупанты обстреливают Харьковскую область, больше всего страдает Купянский район, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 27 декабря.
"Прилегающие к границе с рф и линии столкновения территории Харьковщины продолжают страдать от вражеских обстрелов. Больше всего страдает Купянский район», - написал он.
По его словам, также под вражеским огнем в минувшие сутки оказывались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов.
В результате вражеских обстрелов в поселках Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района повреждены жилые дома, произошли пожары.
По словам главы области, никто не пострадал, несмотря на все попытки врага нанести больший вред.
"Особая благодарность за эффективную работу - нашей ПВО", - написал он.
Продолжается разминирование деоккупированных районов области. В течение суток пиротехники ГСЧС обезвредили 43 взрывоопасных предмета.