Российские оккупанты обстреливают Харьковскую область, больше всего страдает Купянский район — ОВА 27 декабря, 10:35 Последствия одного из вражеских обстрелов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Российские оккупанты обстреливают Харьковскую область, больше всего страдает Купянский район, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram во вторник, 27 декабря.

"Прилегающие к границе с рф и линии столкновения территории Харьковщины продолжают страдать от вражеских обстрелов. Больше всего страдает Купянский район», - написал он.

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По его словам, также под вражеским огнем в минувшие сутки оказывались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов.

В результате вражеских обстрелов в поселках Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района повреждены жилые дома, произошли пожары.

По словам главы области, никто не пострадал, несмотря на все попытки врага нанести больший вред.

"Особая благодарность за эффективную работу - нашей ПВО", - написал он.

Продолжается разминирование деоккупированных районов области. В течение суток пиротехники ГСЧС обезвредили 43 взрывоопасных предмета.