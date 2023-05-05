Из-за российских обстрелов без света осталась часть потребителей в восьми регионах Украины 5 мая, 12:38 Киевская область (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

По состоянию на пятницу, 5 мая, из-за обстрелов российских агрессоров остается без электроэнергии часть потребителей в восьми регионах страны. Об этом сообщило Министерство энергетики в Telegram.

Из-за обстрелов окупантов остается обесточенной часть потребителей в Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях.



Есть также отключение электроэнергии в Киевской области, в том числе в Ирпенском районе из-за технологических нарушений без света остаются более 18 тысяч абонентов.

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Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью, отметили в министерстве.

В НЭК Укрэнерго сообщили, что на Харьковщине за минувшие сутки из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры были обесточены почти 4,5 тысяч потребителей в трех прифронтовых районах.

После разрешения военных и разминирования повреждения были устранены, восстановлена плановая схема электроснабжения, прокомментировали в НЭК.

