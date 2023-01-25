«Было даже больше 900 в сутки». На Донецком направлении увеличилось количество вражеских обстрелов — заместитель министра обороны 25 января, 14:24 Украинские военные эвакуируют раненых товарищей возле Бахмута, 23 января (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в интервью NV сообщила об увеличении количества вражеских обстрелов на Донецком направлении.

В интервью NV Маляр отметила, что у врага по интенсивности огня артиллерии преимущество в разы – его запасы боеприпасов артиллерийских систем позволяют ему тратить до 70 тыс. снарядов в сутки.

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«С их стороны сейчас на донецком направлении увеличилось количество обстрелов, было даже больше 900 в сутки. И штурмов у них было в середине января по 70 в сутки в режиме 24/7», — рассказала она.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, там продолжались ожесточенные бои.

По данным Минобороны Украины, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ.

18 января в Минобороны Великобритании сообщили, что украинские защитники якобы могли отступить из Соледара 16 января и занять новые оборонительные позиции к западу от города.

Официально об уходе украинских сил из Соледара Череватый заявил 25 января.

Он отметил, что силы ВСУ отошли из Соледара для сохранения жизни личного состава, выполнив основную задачу – не дав системно прорваться врагу на донецком направлении фронта и выйти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство. Череватый также сказал, что ВСУ истощили российские силы на этом направлении.