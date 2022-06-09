Стали «пушечным мясом». Россия начала обманом завозить наемников на войну в Украину — СБУ
Российский оккупант (Фото:СБУ)
Страна-агрессор Россия начала обманом завозить наемников на войну в Украину, об этом рассказали попавшие в плен россияне, сообщает СБУ.
"Новая партия" военнопленных из России, которых схватили на Луганщине, - жители республики Марий Эл, Татарстана и Москвы", - сообщило ведомство в Telegram.
В СБУ заявили, что россияне «планировали работать охранниками и техниками на нефтяных вышках, защищать их от пиратов, а вместо этого оказались на войне».
По информации ведомства, все трое были завербованы через частную военную компанию Евро Полис по трудовым контрактам.
«И перед тем, как мы поедем на вахту, а вахта длится четыре месяца, мы заключали договор ГПГ (гражданско-правовой договор — ред)» — рассказал оккупант.
По словам другого оккупанта, по приезду в Луганскую область им сказали: «назад пути нет, то есть бежать смысла нет...будете бежать — по вас сработают наши же».
«Фактически они стали "пушечным мясом" в боях с ВСУ вблизи населенных пунктов Богуславское, Камышеваха и Викторовка в Луганской области. Их бросил командир, а затем накрыла собственная артиллерия», - заявили в СБУ.
Теперь пленные сотрудничают со следователями СБУ. Все показания документируются, материалы будут переданы в суд.
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