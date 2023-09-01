Россия обманом могла получить данные тысяч украинских военных и их семей — Минобороны США 1 сентября, 01:44 Украинские военнослужащие (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россия использует мошеннические сайты для сбора личных данных тысяч украинских военных и родственников.

Об этом Голосу Америки рассказали чиновники Минобороны США.

По их мнению, собранную информацию Россия может использовать, в частности, против членов семей военных, проживающих на временно оккупированных территориях Украины.

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«Таких ресурсов на самом деле — десятки. Есть более успешные, менее успешные. Они эксплуатируют чрезвычайно уязвимое состояние родных и близких военнослужащих, пропавших без вести или попавших в руки врага», — рассказал Голоса Америки Петр Яценко.

Он добавил, что россияне также используют то, что Россия не предоставляет Украине информацию о пленных. Родные надеются, что их близкий человек не погиб, а находится в плену, и по предложению подобных ресурсов передают персональные данные.