Враг разбивает частные дома. Гуменюк заявила, что на Юге ночь была сложной, и рассказала, почему оккупанты усилили обстрелы

2 мая, 08:44
Поделиться:
Последствия обстрела Николаева (Фото:REUTERS/Viktoriia Lakezina)

Последствия обстрела Николаева (Фото:REUTERS/Viktoriia Lakezina)

Во вторник, 2 мая спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что на Юге минувшая ночь была сложной, войска РФ усиливают обстрелы.

«Ночь прошла довольно сложно, потому что враг усиливает обстрелы, враг пытается давить на мирное население. За ночь зафиксировано около 40 обстрелов в нашей зоне ответственности, в том числе обстреляны населенные пункты. Били и по Херсону, и по более близким к берегу населенным пунктам», — сказала она в эфире телемарафона.

Видео дня

По ее словам, враг пытается давить из Кинбурнской косы, а также атакует жилые дома.

«Враг разбивает частные подворья мирных граждан», — сказала она.

Гуменюк заявила, что атаки российских оккупантов связаны с отсутствием успехов и продвижений.

«Они не столько отвечают, сколько получают задачу максимально переключить внимание украинского населения на беду, которая приходит в каждый дом», — сказала она.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Юг Украины Наталья Гуменюк Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X