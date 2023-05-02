Враг разбивает частные дома. Гуменюк заявила, что на Юге ночь была сложной, и рассказала, почему оккупанты усилили обстрелы 2 мая, 08:44 Последствия обстрела Николаева (Фото:REUTERS/Viktoriia Lakezina)

Во вторник, 2 мая спикер Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что на Юге минувшая ночь была сложной, войска РФ усиливают обстрелы.

«Ночь прошла довольно сложно, потому что враг усиливает обстрелы, враг пытается давить на мирное население. За ночь зафиксировано около 40 обстрелов в нашей зоне ответственности, в том числе обстреляны населенные пункты. Били и по Херсону, и по более близким к берегу населенным пунктам», — сказала она в эфире телемарафона.

Видео дня

По ее словам, враг пытается давить из Кинбурнской косы, а также атакует жилые дома.

«Враг разбивает частные подворья мирных граждан», — сказала она.

Гуменюк заявила, что атаки российских оккупантов связаны с отсутствием успехов и продвижений.

«Они не столько отвечают, сколько получают задачу максимально переключить внимание украинского населения на беду, которая приходит в каждый дом», — сказала она.