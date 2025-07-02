Российские оккупанты ночью атаковали Украину четырьмя ракетами и 114 дронами, ПВО обезвредила 79 беспилотников

Россия выпустила по Украине более 100 дронов ночью 2 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Roman Baluk)

Войска страны-агрессора России в ночь на среду, 2 июля, атаковали Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 114 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Противовоздушная оборона обезвредила 79 вражеских дронов на севере, востоке и юге страны. 40 из них были сбиты огневыми средствами поражения, а 39 — локально потеряны или подавлены РЭБ.

В результате российской атаки зафиксировано попадание шахедов в 14 локациях, а также падение сбитых целей на двух локациях.

Ранее 2 июля в Харьковской ОВА сообщили об атаке дронами на Харьков и область, в результате чего пострадали по меньшей мере три человека, возникли пожары.

Также сообщалось о повреждении припортовой инфраструктуры в результате ночной атаки РФ в Одесской области.