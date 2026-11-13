В результате российской атаки на Киев пострадали пациенты Института травматологии, уничтожен манипуляционный кабинет

В результате российской атаки в ночь на 13 ноября был поврежден Национальный институт травматологии и ортопедии в Киеве (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В результате российской атаки в ночь на 13 ноября был поврежден Национальный институт травматологии и ортопедии в Киеве, в здании вспыхнул сильный пожар, выбито более ста окон. Кроме того, пострадали пациенты — взрыв произошел в тот момент, когда люди спускались в укрытие.

Как рассказал медицинский директор учреждения Роман Деркач в комментарии журналистам, видео которого публикует Радио Свобода, удар произошел около трех часов ночи.

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«Произошел пожар, охвативший два этажа и фасад. К сожалению, в клинике нашего учреждения выбито более ста окон. Погибших, к счастью, нет, но есть пострадавшие среди пациентов — им оказали помощь собственными силами», — сообщил он.

По словам Деркача, люди получили порезы от стекла во время спуска в бомбоубежище.

«Ведь после объявления [воздушной] тревоги люди начали спускаться в бомбоубежище, а затем произошел прилет», — рассказал медицинский директор.

Как рассказала старшая медсестра отделения повреждений опорно-двигательного аппарата и проблем остеосинтеза Екатерина Николаевна, уничтожены процедурный кабинет, документация, медикаменты и оборудование.

«Сегодня примерно в три часа ночи случилась большая беда — прилет в наше отделение. Поврежден манипуляционный кабинет, очень-очень сильно пострадал, практически уничтожен. Много лекарств, медикаментов, аппаратуры, журналы учета. Можно сказать, уничтожено абсолютно все», — отмечает она в видео, опубликованном РБК-Украина.

По ее словам, среди пострадавших есть санитарка.

«Слава богу, серьезно пострадавших нет. Немного осколочные ранения от стекла, летевшего от окон. Несколько человек получили повреждения. Одна санитарка с ранением отправилась домой, но травмы несерьезные. Было небольшое кровотечение — его остановили, сделали перевязку», — уточнила Екатерина Николаевна.

По ее словам, пациентов перевели в другое отделение.

«Пациенты в состоянии сильного шока, персонал тоже потрясен. «Большой шок у пациентов, персонал тоже в шоке. Пациенты переведены в другое отделение по необходимости. Больших ранений нет», — подчеркнула она.

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Клиника продолжает работать. В настоящее время оцениваются повреждения оборудования.

В ночь на 13 ноября россияне атаковали Украину 117 беспилотниками типов Shahed (63 из них — реактивные), Гербера и дронами-имитаторами типа Пародия, сообщили Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, по состоянию на 7:30 было известно о 80 уничтоженных БПЛА.