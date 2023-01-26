В районе Бахмута оккупанты ежедневно теряют батальон убитыми — ВСУ
Оккупанты несут огромные потери в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)
Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в районе Бахмута Донецкой области.
Об этом в ходе брифинга в Military Media Center сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«Только за минувшие сутки, 25 января, по данным Генштаба, враг потерял убитыми 600−700 человек, то есть почти батальон. Это не считая раненых», — сказал он.
По его словам, военно-политическое руководство РФ поставило себе цель, которую можно преподнести как определенное достижение, — оккупацию Луганской и Донецкой областей и показать это как промежуточные цели так называемой «СВО».
Поэтому, чтобы продвигаться дальше, в частности, на Славянск, Краматорск и Покровск, оккупантам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.
В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является «стратегически правильной», несмотря на потери украинских войск.