В районе Бахмута оккупанты ежедневно теряют батальон убитыми — ВСУ

26 января, 15:11
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Оккупанты несут огромные потери в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Оккупанты несут огромные потери в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Yevhen Titov)

Российские оккупационные войска продолжают нести огромные потери в районе Бахмута Донецкой области.

Об этом в ходе брифинга в Military Media Center сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«Только за минувшие сутки, 25 января, по данным Генштаба, враг потерял убитыми 600−700 человек, то есть почти батальон. Это не считая раненых», — сказал он.

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По его словам, военно-политическое руководство РФ поставило себе цель, которую можно преподнести как определенное достижение, — оккупацию Луганской и Донецкой областей и показать это как промежуточные цели так называемой «СВО».

Поэтому, чтобы продвигаться дальше, в частности, на Славянск, Краматорск и Покровск, оккупантам важно прорвать украинскую оборону в районе Бахмута и Угледара.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что оборона Бахмута является «стратегически правильной», несмотря на потери украинских войск.

https://www.youtube.com/watch?v=0Cb9MPnM8MI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Война России против Украины российские потери

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