Пытаются достичь быстрого перелома. Почему Москва без передыха бросает сейчас своих солдат в топку войны — военный эксперт 25 мая, 10:57 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Полный некомплект: Россия вводит в бой подразделения, укомплектованные только наполовину (Фото:REUTERS / Vitalii Hnidyi)

Чего ждать от врага на востоке и юге, и какой станет следующая фаза войны, НВ рассказал Константин Машовец, координатор группы Информсопротивление

Битва на востоке, которую изначально Кремль анонсировал как генеральное сражение, нацеленное на окружение всей группировки ВСУ на Донбассе, локализовалась до сражения за крупные луганские города Северодонецк и Лисичанск. Украинские силы, сосредоточенные возле этой пары близлежащих населенных пунктов россияне пытаются охватить сразу и с юга, и с севера, и с запада. При этом враг отступает на Харьковщине и укрепляет свою оборону на юге.

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Сокращение масштаба операции не сказалась на интенсивности боев — враг бросает все новые и новые резервы в наступление, стремясь захватить всю Луганщину. Тем более, что россияне фактически захватили Мариуполь и перебрасывают силы из этого города на север.

Что глобально происходит на украино-российском фронте и как долго враг еще сможет поддерживать свое наступление, НВ рассказал полковник запаса Константин Машовец, координатор группы Информационное сопротивление.

— В районе Попасной (южнее Северодонецка-Лисичанска), занятой врагом, сейчас активизировались военные действия. Был некий прорыв, россияне заняли Владимировку, а также подтягивают несколько БТГр [батальонно-тактические группы] и 130 единиц бронетехники — танки, БМД-2, БМП-1 и так далее. Командовать наступлением Попаснянской группировкой прибыл лично генерал-лейтенант Авдеев, замкомандующего Южным военным округом (ЮВО) РФ, бывший суворовец и начальник академии им. Фрунзе. Россияне хотят продавить там наши позиции примерно в течении месяца?

— Затягивать на месяц они не могут, это однозначно потом приведет к негативному результату, гарантированному поражению в войне. Затягивание на месяц — это приезд в товарных количествах западной военно-технической помощи, переход ВСУ в контрнаступление и разгром.

Основные источники пополнения резервов у командования вооруженных сил РФ будут исчерпаны.

Единственным таким мощным источником могут стать солдаты-срочники, которые в рамках весеннего призыва призываются в армию. Пройдет полтора-два месяца, они пройдут первичную военную подготовку. Качество таких резервов на «троечку с минусом». Потому что сейчас источник в основном — это БАРС (Боевой армейский резерв страны) — их набирают тоже немного: по 2−3 тыс. человек на каждое операционное направление. Плюс контрактники. Тоже самое касается и мобилизации — она частичная. К тому же военкоматы в РФ горят — больше десятка сожжено.

С началом полномасштабного вторжения на территорию Украины командование российских войск уже расконсервировало и сняло с длительного хранения до 45% имевшихся там объёмов вооружения и военной техники.

Россияне тащат технику с баз хранения — [на передовой] уже замелькали танки 1970-х, 1980-х годов в качестве пополнения. Практически догребают все, что осталось.

Это парадоксальная ситуация: временной фактор играет не в пользу военно-политического руководства РФ. Поэтому они на выбранном операционном направлении — имеется в виду Северодонецк-Лисичанск — пытаются достичь быстрого перелома.

— Сколько в этом районе приблизительно численный состав армии РФ?

— В районе Попасной наступают около 12−15 БТГр [до 700 человек в каждой]. Они пытаются эшелонировать до направления главного удара свои войска, причем им приходится вести наступление сразу в двух расходящихся направлениях: замкнуть кольцо окружения западнее Лисичанска и одновременно перерезать дорогу Бахмут-Лисичанск.

В районе Северодонецка пытаются взять Сиротино, а на другом берегу реки [Северский Донец] подошли к Горскому, Пышковке.

Но размах наступления уже не тот, который мы могли наблюдать несколько недель назад. Хотя если вы внимательно посмотрите на российские информресурсы, то они уже разгоняют информацию об окружении 2,5−3 тыс. украинских военнослужащих в Северодонецке и Лисичанске. То есть они уже готовятся к информационному оформлению этих действий, считая, что им по силам добиться успеха.

Раньше россияне наступали группировками по 4−5 БТГр, иногда даже по 8−10 БТГр одновременно выводили на довольно узком участке. Сейчас ситуация отображается такой поговоркой: за неимением гербовой пишем на простой. То есть, врагу приходится бросать в бой группировки, которые они смогли сформировать. Обычно они бросают по 600−700 человек, а раньше было около 2 тыс. Подразделения и части, потерявшие до 40% личного состава, считаются у РФ еще более-менее боеспособными. Сейчас россияне полагают: есть 50% - можно отправлять в бой.

— Россияне обходят Авдеевку (город в нескольких километрах на запад от Донецка), потому что в лоб ее не удалось взять. Они взяли село Новоселовку 2, пытаются окружить город. Что у них может получиться?

— Они два месяца долбали лбом Авдеевку, несли значительные потери. Кто-то у них порасторопней оказался, придумал обойти ее северней, прорваться через дорогу Н 20 на северо-запад. Я так понимаю, что они пытаются выйти там на рубеж Сухой Балки и прорваться к первой Новоселовке, чтобы заставить наши войска уйти из Авдеевки под угрозой окружения. Говорить о том, что они уже близки к выполнению этой задачи, я сейчас не могу. Потому что успех противника на этом участке носит, скажем так, частичный характер: темп его продвижения — 1−2 км [в сутки].

Выиграть время: Украинской армии нужно дождаться, пока в страну в большом количестве дойдет западная военная помощь / Фото: AP Photo / Bernat

— А что происходит севернее, на Харьковщине? В районе Изюма, в направлении Барвенково, тоже происходят перемены?

— Совершенно верно. Там нет никакого смысла наступать. Если бы волновахская группа РФ [Волноваха — город к югу от Донецка] прорвалась бы на северо-запад, за Великую Новоселку [западнее Донецка], то был бы смысл наносить удар на Барвенково, чтобы как-то замкнуть кольцо. По сути, направление главного удара, которое наносила изюмская группировка до Барвенково — это удар в пустоту. Поэтому они несколько дней оттягивают свои выдвинутые вперед батальоны и тактические группы на восток, ближе к Изюму. Сейчас основные усилия они перенесли на свой левый фланг — группировка содействует тем российским подразделениям, которые наступают на Лиман, на Святогорск [к северу от Славянска] с северо-востока и пытаются форсировать Северский Донец.

— А район к северу от Харькова оккупанты пытаются удержать, чтобы обстреливать город?

— Главная задача россиян там — не совсем такая. Туда подошла тактическая группа от 200-й мотострелковой бригады, 14-го армейского корпуса, вводят даже подразделения Росгвардии.

Район Казачья Лопань, Гоптовка [к северу от Харькова, на границе с РФ] будут удерживать с одной простой целью — сковать как можно больше сил украинской харьковской группировки. Чтобы мы не смогли воспользоваться ею для наращивания силы удара в сторону Волчанска, Бурлука и Купянска [города к северу-востоку и востоку от Харькова, на границе с РФ].

Третий этап: Дело вот-вот обернется долгой позиционной войной, считает эксперт Константин Машовец / Фото: DR

— О запорожской группировке врага: раньше вы писали, что ее значение будет расти. Что с ней происходит?

— На сегодняшний отчетливо фиксировались усилия обойти Орехов с юго-запада, прорваться на Новоандреевку и Новопавловку [район юго-восточнее Запорожья]. Плюс в районе Васильевки они сосредоточили ударную группировку и пытаются прорваться к Каменскому [восточный берег Днепра, город на юг от Запорожья]. Пытались наступать с юга на Гуляй Поле [город на полпути от Запорожья до Донецка] и обойти его с юго-запада. Но местность там для наступления весьма специфическая — много всяких гидротехнических водоемов и сооружений. Все это дело замедляет, сужает развитие их успеха. Плюс степь — прятаться, маскироваться трудно. Украинская артиллерия, по сути, работает в режиме недопущения резервов и подкреплений до основных позиций.

Запорожская группировка РФ в принципе могла бы в так называемой «битве за Донбасс» сыграть важное значение, если бы она более акцентировано пыталась задействовать силы и средства в направлении Большой Новосиловки, то есть наладила бы взаимодействие с волновахской группой [подразделениями РФ, расположенными между Донецком и Мариуполем]. Она, в принципе, так и делала, но почему-то командование этой запорожской группировки противника отличается полупассивностью. Плюс они большую часть резервов не вводят в бой, обеспечивая устойчивость сухопутного коридора в Крым.

— А на Запорожье армия врага пойдет?

— Это имело бы смысл, если бы с херсонского направления им удалось прорваться, например, к дороге Кривой Рог-Никополь. А так, без каких-либо успехов на правом берегу Днепра, смысл наступления на Запорожье имеется лишь в одном случае: ради попытки заблокировать город. Ведь Запорожье — это крупный промышленный центр и значительный транспортно-перевалочный узел.

— На расположенный западнее Запорожья и севернее Херсона Кривой Рог враг так и не смог начать наступление?

— Потому, что командование ВСУ на этом участке предприняло ряд шагов, которые даже гипотетическую попытку наступать на Кривой Рог ставят под большой вопрос. Рассказывать об этом детально не буду.

— Много ли у россиян осталось резервов?

— Существует около 10 БТГр, которые считаются неприкосновенными — на самый крайний случай. Остальные резервные они восстанавливают, доводя уровень их боеспособности до минимально необходимого. Таковых приблизительно до 7−8 БТГр.

Так вот текущее пополнение ударных группировок — на изюмском, северодонецком, попаснянском направлениях идет за счет вот этих БТГр, которые пополняются постепенно, частями. Российское командование предпочло не формировать новые подразделения, а пополнять существующие, которые понесли потери. Так поддерживается ритм боевых действий.

Но размер и объем этих резервов не позволяет говорить о том, что этот фактор позволит в стратегическом отношении изменить ситуацию. Надо понимать, что скорее всего российское военное командование будет наращивать вот эти размеры и объемы, а также темпы подготовки резервов, чтобы все-таки начать их массово вводить и изменить ситуацию в свою пользу.

В Воронежской и Ростовской областях РФ противник сосредоточил полевые лагеря — для восстановления и доукомплектования своих сил. Там находится до 3 тыс. военнослужащих.

— Россиянам нужно несколько месяцев, чтобы восстановить силы и вновь пойти в наступление?

— Да. Их доктрина предусматривает исключительно активные формы действия для разгрома противника и, следовательно, достижения цели войны. То есть они рассматривают статическую оборону или оперативно тактического масштаба оборонительные действия исключительно как временную вспомогательную меру.

В политической сфере они наверняка захотят переговоры. Но эта страна под названием «Российская Федерация», ее нынешнее руководство не ведут войны для того, чтобы потом заканчивать их переговорами и миром. Они ведут переговоры для того, чтобы подготовиться к продолжению войны. Такова Россия путинского формата.

На данный момент среднесуточные темпы продвижения российских войск на основных направлениях наступления вновь начали падать. В бой вводятся «конструкторы», — две «более-менее» боеспособные БТГр, созданные из 3-х потрёпанных БТГр. На поле сражения гонят практически всех, до кого могут дотянуться, вплоть до легкораненых, писарей, поваров и даже военных музыкантов. Позиционная война близко и, судя по всему, она будет долгой.

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