РФ не захватит Донецкую область. Как будет развиваться война в Украине в ближайшие месяцы — прогноз эксперта 29 июля, 18:55 Надписи на снарядах для гаубицы M777 на позиции украинских военнослужащих на линии фронта в Харьковской области, 28 июля (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Специалист в области проблем международной безопасности Юрий Федоров в интервью НВ спрогнозировал, как будет развиваться война в Украине в ближайшие месяцы.



На вопрос о том, сможет ли Россия захватить Донецкую область до сентября эксперт ответил негативно.

«Темпы оккупации Луганской области были очень низкими. Почему же считают, что наступление в Донецкой области будет для русских войск легче? Я не вижу этого. Там большое количество городской застройки, достаточно укрепленные позиции по линии Славянск-Краматорск-Бахмут. Я не исключаю, что взять эти города российская армия сможет, но это не дело одного месяца», — сказал он.

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Федоров добавил, что в Донецкой области логистика серьезно усложняется и сосредоточить такое количество артиллерии с высокой плотностью огня гораздо сложнее, чем это было раньше.

«В целом же, картина боевых действий видится следующей: в Харьковской области 2−3 месяца будет сохраняться нынешняя позиционная война. Будет продолжаться вязкое, медленное наступление российских войск в Донецкой области. И я надеюсь на наступление ВСУ на юге, где можно ожидать деоккупации правобережной части Херсонской области и города Херсона. На этом направлении, на мой взгляд, есть достаточно серьезные шансы на успех», — сказал эксперт.

29 июля американский Институт изучения войны сообщил, что армия РФ сконцентрировала силы на попытках развить наступление на Бахмут и пытается использовать для этого свои недавние завоевания в окрестностях города — вероятно, в ущерб наступлению на Северск.

В то же время, по информации Министерства обороны Великобритании, контрнаступление Украины на Херсон набирает обороты.

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