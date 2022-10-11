Массированными ракетными ударами Россия не сможет выявить расположение украинской ПВО — Воздушные силы

11 октября, 14:20
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Украинские подразделения постоянно меняют места дислокации ПВО (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Украинские подразделения постоянно меняют места дислокации ПВО (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Россия не сможет выявить расположение противовоздушной обороны Украины массированными ракетными ударами.

Об этом в эфире брифинга сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, украинские подразделения постоянно меняют места дислокации, а потому россияне часто получают «сюрпризы».

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Представитель командования отметил, что РФ запускает ракеты Х-101 и Х-555 из районов Астрахани, Каспийского моря и других регионов РФ. Дальность этих ракет может достигать 5500 км, однако они летят не так быстро, как другие ракеты, поэтому воздушная тревога длится так долго.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе по центру столицы Украины.

Известно о ракетных ударах по 14 областях Украины, в частности по Днепропетровской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Харьковской, Одесской областях. Главными целями армии РФ в областях Украины стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей вследствие этого есть перебои со электро- и водоснабжением, с интернетом.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   ПВО Ракетные удары Воздушные силы Война России против Украины ПВО Украины

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