Угроза остается. Россия не вывела в Черное море ни одного носителя Калибров — ВМС Украины

10 декабря, 12:50
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Черноморский флот РФ (Фото:Минобороны РФ)

Черноморский флот РФ (Фото:Минобороны РФ)

В Черном море 10 декабря на боевом дежурстве находятся 10 российских кораблей, из них ни одного ракетоносителя, сообщили в Военно-морских сила Украины.

По информации военнослужащих, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве два корабля.

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При этом в Средиземном море находятся девять российских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 76 ракет.

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За сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом совершили: к Азовскому морю 29 судов, из них 10 двигались из пролива Босфор, к Черному морю — 12 судов, из них девять продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что запас ракет в РФ позволит агрессору нанести еще несколько массированных ударов по Украине. После этого, по его словам, россияне выйдут в полный ноль.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Черное море Война России против Украины Калибр

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