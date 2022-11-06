Россия не вывела в Черное море ни одного корабля с Калибрами — ВМС Украины 6 ноября, 13:46 В Черном море на боевом дежурстве находятся семь российских кораблей (Фото:Минобороны РФ)

В Черном море по состоянию на воскресенье, 6 ноября, на боевом дежурстве находятся семь российских кораблей. Среди них — ни одного носителя ракет типа Калибр.



Об этом сообщает Военно-морские силы Украины.

«В Черном море на боевом дежурстве находятся семь вражеских кораблей, среди которых ноль носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — ноль ракет», — говорится в посте.

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Оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации в Азовском море, удерживая на боевом дежурстве до двух кораблей и катеров. В Средиземном — 10 кораблей, из которых пять носителей Калибров (общий залп — 76 ракет).

Как рассказали в ВМС, за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

в Азовское море — 37 судов, из них три двигались из пролива Босфор;

в Черное море — 40 судов, из них восемь продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что то время, когда Россия исчерпает критическое количество своих самых точных ракет, «уже приближается». По его словам, у оккупантов может остаться 25−28% от того общего количества, которое было по состоянию на 24 февраля.

