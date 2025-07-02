Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в интервью Radio NV рассказал, что пока российским оккупантам не удалось выполнить ни одной из задач летнего наступления.

«По состоянию на это время, для россиян было критически важным растянуть наши резервы. Какой был план? Максимально прорваться, продавить нас тем ударным кулаком, который они сформировали для вытеснения наших сил с Курщины. И, действительно, они почти вытеснили нас с Курского плацдарма, однако не полностью. Во-первых, мы остаемся на Курщине, мы действуем там и вытягиваем силы», — отметил Кузан в эфире Radio NV.

Второй задачей оккупантов эксперт назвал подойти к Сумам на расстояние 15 км, чтобы создать для города угрозу и заставить Силы обороны перебросить дополнительные резервы на северный фланг фронта, забрав их из Донецкой области, а также создать похожее давление на юге — в Запорожской области.

Следствием этого, по словам Кузана, должно было бы стать продавливание фронта в Донецкой области и выход на административные границы Донецкой области.

«Ни одна из этих задач не выполнена россиянами. Несмотря на то невероятное давление. В мае мы увидели, какой темп они задали. … Видели большое количество потерянных квадратных километров — было у нас и по 14. Я подчеркиваю, это не вглубь 14 км, не в ширину, а именно площадь 14 квадратных километров. … Уже в июне мы можем констатировать, что этот темп удалось сбить. И не просто сбить, а уничтожить буквально резервы россиян на Сумщине», — заявил эксперт.

Он отметил, что так же, как в прошлом году России не удалось развить масштабное наступление на Хаковщине, в этом году ей не удалось подойти к Сумам.

«И нам удалось и продолжает удаваться удерживать наши основные укрепленные районы. Это и Покровск, это район Часового Яра, это район Торецка, хотя мы не говорим о городе, но мы говорим об укрепленном районе Торецка. И, конечно же, на лиманском направлении, и по основной нашей линии — Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Это наша основная линия укрепления, и это служит нашим главным логистическим хабом. И эту всю территорию нам удалось не просто удержать, а иногда наносить контрудары», — добавил Кузан.

29 июня The Telegraph писал, что во время летнего наступления войска РФ приближаются к рекордному количеству наступательных операций, однако эти атаки не привели к значительным успехам. По данным издания, некоторых успехов РФ удалось достичь в Донецкой области, особенно между Покровском и Константиновкой, однако наступательный импульс начал спадать.