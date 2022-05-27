«Крайнее истощение». Нет оснований полагать, что Россия выдержит тяжелую позиционную войну в Украине — историк Зубов 27 мая, 05:59 Цей матеріал також доступний українською Украинский танк в районе Бахмута, 23 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Через три месяца войны Россия добилась лишь локальных успехов на Донбассе, ни военные, ни дипломатические победные перспективы не просматриваются, пишет в своей колонке российский историк Андрей Зубов.



В феврале российская власть ждала капитуляции Украины за несколько дней, но этого не произошло. Армии РФ пришлось отойти от Киева и Чернигова, оставить попытки взять Николаев, Харьков и Одессу. Взятие Мариуполя после 84-дневной осады мало изменило ситуацию стратегически, а на Донбассе завязались упорные бои, отметил историк.

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«Эти бои напоминают то ли Курско-Орловскую дугу, где выдохлось и провалилось германское наступление [во время Второй мировой войны], то ли бесконечные бои в северо-восточной Франции в течение четырех лет Первой мировой войны — бои, обескровившие центральные державы и завершившиеся их сокрушительным поражением на чужой территории. Германия подписала Компьенскую капитуляцию [1918 года], когда ни одного солдата Антанты не было на ее земле. Ожидать, что уже истощенная войной и находящаяся в полной изоляции Россия выдержит эту тяжелую позиционную войну и, тем более, добьется в ней победного успеха — нет никаких оснований», — заявил он.

Даже выход российских войск к западным границам Донецкой и Луганской областей, по мнению Зубова, не улучшит военные либо дипломатические перспективы победы в войне.

«Вторая линия обороны украинской армии давно подготовлена и совершенствуется каждый день, новое и все более мощное оружие прибывает в Украину с Запада, резервисты проходят усиленные тренировки. А мотивация на борьбу с агрессором не исчезает у украинцев в изнурении войной, а только усиливается. Зафиксировать вечное перемирие на линии прекращения огня — как в Корее и во многом из-за печального опыта Кореи — здесь не удастся. Тем более, в Корее была все же война гражданская, а здесь — классическая межгосударственная, и агрессор давно осужден Генеральной Ассамблеей ООН. Сейчас я вижу для России не перспективу победы, а перспективу крайнего истощения и людских, и военных и хозяйственных ресурсов без надежды на их скорое возобновление», — написал автор.

Если же украинской армии удастся скопить необходимые ресурсы для наступления, опасность поражения и даже развала военно-политического механизма России многократно возрастет, полагает историк.

«В этих обстоятельствах я бы считал единственно разумным для нынешнего руководства России признать решение начать войну с Украиной ошибочным, немедленно сесть за стол переговоров и быть готовым на большие уступки ради сохранения остального. Так бы поступил любой разумный правитель в любой стране в любую эпоху», — добавил Зубов, подчеркнув, что «упрямое отстаивание ошибочного решения никогда, никого до добра не доводило, ни к чему хорошему не приведет и на этот раз».

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