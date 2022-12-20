Россия делит своих солдат на «сорты» во время обмена пленных, в мобилизированных не заинтересована — ГУР 20 декабря, 04:13 Обмен пленными (Фото:ОПУ)

Россия делит взятых в плен русских солдат на «сорты». Во время обменов предпочитают забирать только некоторые категории.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов во время национального телемарафона.



Мобилизированные на оккупированных территориях люди интересуют российских властей меньше всего.

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«Офицеры пользуются повышенным спросом. А также люди, обладающие определенными знаниями и навыками. Влияют и многие другие вещи, которые мы не будем озвучивать, чтобы не навредить. Но чем проще человек для рашистов, тем меньше к нему интереса», — заявил Юсов.