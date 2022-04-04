Объяснил почему. Арестович заявил, что оккупанты не вернутся в Киевскую область

4 апреля, 23:48
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Украинский военный рядом с уничтоженным российскими оккупантами самолетом Ан-225 Мрия в Гостомеле, 3 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинский военный рядом с уничтоженным российскими оккупантами самолетом Ан-225 Мрия в Гостомеле, 3 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что российские оккупанты не вернутся в Киевскую область.

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«Они не собираются возвращаться по другим причинам [в ответ на вопрос журналиста о минировании россиянами территорий]… Первый факт: никто на войне, даже россияне, не сдает оборонные позиции для того, чтобы потом их опять брать. Легче удерживать на месте. Второе — чтобы взять, нужно такая же или большая группировка, [чем та], которую они использовали сначала, а взять ее негде: они тянут последние резервы с Ближнего Востока», — сказал Арестович в эфире всеукраинского марафона.

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По словам советника главы ОП, оккупанты сейчас сосредотачивают все силы на востоке Украины и «надо быть полными идиотами, даже большими, чем россияне, чтобы снова пытаться идти на Киев».

«Если пойдут — уничтожим», — добавил он.

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2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские защитники освободили от российских оккупантов все населенные пункты Киевской области. Отступая, россияне минировали территорию и даже тела убитых. Появились фото с замученными и убитыми российскими оккупантами мирными жителями в Буче, Ирпене и в направлении Житомирской трассы. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, с освобожденной от оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину россия потеряла около 18300 человек личного состава.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Киев Киевская область Алексей Арестович Война России против Украины

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