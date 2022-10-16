Россия не способна производить ракеты так быстро, как их тратит — британская разведка 16 октября, 09:46 Российские войска, вероятно, испытают дефицит высокоточных боеприпасов (Фото:Воздушное командование Восток)

Российская оборонная промышленность не может производить современные ракеты с той скоростью, с которой они тратятся. Вероятно, в дальнейшем РФ ощутит дефицит высокоточных боеприпасов.



Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.



В ведомстве напомнили о массированном обстреле 10 октября, когда Россия выпустила по Украине более 80 крылатых ракет.

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В Министерстве обороны Украины сообщали об успешном сбитии более половины. Впрочем, десятки выпущенных ракет все же попали в Киев и другие населенные пункты, убив мирных жителей и нанесся ущерб гражданской инфраструктуре.



«Российская оборонная промышленность, вероятно, не в состоянии производить передовые боеприпасы с той скоростью, которой они тратятся. Эти атаки свидетельствуют о дальнейшем ухудшении российских ракет дальнего радиуса действия, что, вероятно, ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем», — говорится в сообщении.