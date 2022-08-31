«Предпосылок нет». Оккупанты не уйдут из Херсона сами — Бутусов 31 августа, 16:04 Российский флаг над украинским гербом на здании Херсонского облсовета (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ заявил, что предпосылок к тому, чтобы российские оккупационные войска сами ушли из Херсона, нет.



«Пока для этого предпосылок нет. Напротив: российское командование сосредотачивает там дополнительные силы. Противник имеет возможность кроме мостов, по которым мы наносим удары, также наводить понтонные переправы, применять различные переправные средства. Поэтому полностью блокировать [пути снабжения] исключительно ударами по мостам мы не сможем», — сказал Бутусов Радио НВ.

Видео дня

Журналист подчеркнул, что предстоит еще большая боевая работа и сейчас идут жестокие бои.

«И противник понимает это, сосредотачивает свои силы, пытается перехватить инициативу. Они тоже там проводят атаки, наносят удары, поэтому там достаточно тяжелая борьба. Я сейчас не вижу такой возможности, чтобы враг просто сам отошел», — отметил он.

По словам главреда Цензор.НЕТ, то, что тяжелое сражение может продолжаться еще длительное время, не говорит о неэффективности украинской армии.

«Это значит, что мы преодолеваем врага, до сих пор сохраняющего очень большое преимущество в боевой технике и в боеприпасах. Это очень сложное направление для наступления. Эта открытая местность очень способствует работе бронетехники, авиации противника. Думаю, возможно, это будет полем боя долгое время», — считает Бутусов.

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

31 августа СМИ сообщили, что через Мелитополь в сторону Херсона с утра идут колонны военной техники оккупантов.

30 августа депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что Россия формирует большие колонны техники в Крыму и отправляет их в сторону Херсонской области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.