«Предпосылок нет». Оккупанты не уйдут из Херсона сами — Бутусов

31 августа, 16:04
Поделиться:
Российский флаг над украинским гербом на здании Херсонского облсовета (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский флаг над украинским гербом на здании Херсонского облсовета (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Радио НВ заявил, что предпосылок к тому, чтобы российские оккупационные войска сами ушли из Херсона, нет.

«Пока для этого предпосылок нет. Напротив: российское командование сосредотачивает там дополнительные силы. Противник имеет возможность кроме мостов, по которым мы наносим удары, также наводить понтонные переправы, применять различные переправные средства. Поэтому полностью блокировать [пути снабжения] исключительно ударами по мостам мы не сможем», — сказал Бутусов Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=daiIFv1O3fM

Журналист подчеркнул, что предстоит еще большая боевая работа и сейчас идут жестокие бои.

Читайте также:

Вид на Антоновский мост через Днепр, 27 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko) «Освобождение продлится не один день». Как воспринимают украинцы в оккупации действия ВСУ на юге Украины — рассказ херсонца

«И противник понимает это, сосредотачивает свои силы, пытается перехватить инициативу. Они тоже там проводят атаки, наносят удары, поэтому там достаточно тяжелая борьба. Я сейчас не вижу такой возможности, чтобы враг просто сам отошел», — отметил он.

По словам главреда Цензор.НЕТ, то, что тяжелое сражение может продолжаться еще длительное время, не говорит о неэффективности украинской армии.

«Это значит, что мы преодолеваем врага, до сих пор сохраняющего очень большое преимущество в боевой технике и в боеприпасах. Это очень сложное направление для наступления. Эта открытая местность очень способствует работе бронетехники, авиации противника. Думаю, возможно, это будет полем боя долгое время», — считает Бутусов.

29 августа в Херсонской области защитники Украины перешли в наступление, заставив «полк ДНР» и десантников РФ бежать с позиций.

Читайте также:

Погибших и раненых оккупантов привезли в больницу Херсона КамАЗом (Фото:novynarnia.com) Убитых и раненых привезли КамАЗом: в Херсоне одна из больниц заполнена оккупантами — СМИ

В оперативном командовании Юг заявили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Там также подчеркнули, что в условиях гибридной войны бурная реакция на новости с фронта вредит ВСУ.

31 августа СМИ сообщили, что через Мелитополь в сторону Херсона с утра идут колонны военной техники оккупантов.

30 августа депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что Россия формирует большие колонны техники в Крыму и отправляет их в сторону Херсонской области.

Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсон Херсонская область Война в Украине Российско-украинская война Юрий Бутусов Радио НВ Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X