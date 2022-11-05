Россияне не смогли уничтожить ни одного HIMARS в Украине — Пентагон 5 ноября, 17:16 РСЗО HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

Российские военные по состоянию на ноябрь не смогли уничтожить ни одной реактивной системы HIMARS из поставленных США украинской армии.

Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновника Минобороны США.

«По словам высокопоставленного чиновника Минобороны, попросившего не называть его имени, на сегодняшний день Москве не удалось уничтожить ни одну из пусковых установок HIMARS», — говорится в статье издания, опубликованной 4 ноября.

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Politico напоминает, что всего Украина получила 20 высокомобильных РСЗО HIMARS, которые были изъяты из собственных запасов США.



В то же время отметил источник, Украина по-прежнему нуждается в большом количестве артиллерии для продолжения боевых действий. Он отметил, что темпы расхода боеприпасов остаются высокими — Украина выпускает 4000—7000 артиллерийских снарядов ежедневно, а Россия — около 20 000 в день.

