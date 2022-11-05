Россияне не смогли уничтожить ни одного HIMARS в Украине — Пентагон

5 ноября, 17:16
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РСЗО HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

РСЗО HIMARS (Фото:VitoMers/Twitter)

Российские военные по состоянию на ноябрь не смогли уничтожить ни одной реактивной системы HIMARS из поставленных США украинской армии.

Об этом пишет Politico со ссылкой на чиновника Минобороны США.

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«По словам высокопоставленного чиновника Минобороны, попросившего не называть его имени, на сегодняшний день Москве не удалось уничтожить ни одну из пусковых установок HIMARS», — говорится в статье издания, опубликованной 4 ноября.

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Politico напоминает, что всего Украина получила 20 высокомобильных РСЗО HIMARS, которые были изъяты из собственных запасов США.

В то же время отметил источник, Украина по-прежнему нуждается в большом количестве артиллерии для продолжения боевых действий. Он отметил, что темпы расхода боеприпасов остаются высокими — Украина выпускает 4000—7000 артиллерийских снарядов ежедневно, а Россия — около 20 000 в день.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   США Российская агрессия Российские военные Российская армия Пентагон Война России против Украины РСЗО HIMARS

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