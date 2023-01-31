Только имитируют. Россияне не способны на наступление в Запорожской области — обозреватель Информационного сопротивления

31 января, 17:20
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Украинские бойцы обстреливают российских военных из гаубицы Мста-Б в Запорожской области (Фото:REUTERS)

Украинские бойцы обстреливают российских военных из гаубицы Мста-Б в Запорожской области (Фото:REUTERS)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в эфире Radio NV заявил, что россияне не способны на наступление в Запорожской области, а лишь имитируют его.

В интервью Radio NV Коваленко отметил, что россияне действительно сейчас сконцентрировали достаточно большой потенциал именно в треугольнике Васильевка-Токмак-Мелитополь и могут вести там оборонительные действия, но для наступления этих сил слишком мало.

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«То, что россияне пытаются как-то продемонстрировать, что они на запорожском направлении будут совершать какую-то масштабную наступательную операцию — ни они не смогут этого сделать, потому что им не хватает на сегодня, там примерно 20 БТГ, в лучшем случае 30 БТГ и даже больше для того, чтобы реализовать наступательные действия», — сказал военный эксперт.

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Он также подчеркнул, что у россиян нет возможности обеспечивать свою ударную группировку для наступательных действий на южном плацдарме «через логистическую артерию Крымского моста».

«Да, она сейчас работает, да, она повреждена, но выполняет в реверсном формате, особенно ее железнодорожная часть выполняет свои функции. Если начинаются наступательные действия, то это рост обеспечения в 2−3 раза передовых подразделений, а обеспечение передовых подразделений на запорожском плацдарме и вообще южные локации — это отправление в 2−3 раза большего количества материально-технического обеспечения на временно оккупированный полуостров Крым, который является на сегодняшний день одной из узловых транспортных частей обеспечения южного плацдарма [оккупантов]», — пояснил Коваленко.

По словам военного эксперта, логистика россиян, кроме Крымского моста, нарушена также в Мелитополе, «поэтому обеспечение наступления будет неполноценным» и оно не будет иметь глобального эффекта.

«Они могут исключительно имитировать наступательные действия в первую очередь в направлении Орехова и Гуляйполя, но не более того», — подытожил военный эксперт.

В начале января представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявлял, что Россия готовится к возможному новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Украина-Россия Запорожская область Российские военные Наступление Война в Украине Российско-украинская война Война России против Украины радио NV

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