Только капитуляция Кремля. Россия не сможет выторговать себе переговоры путем террора и шантажа — Резников 20 декабря, 14:54 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты не смогут выторговать себе какие-либо переговоры путем обстрела территории Украины и ее инфраструктуры, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Во время награждения представителей разных профессий и вручения ведомственных знаков отличия за личный вклад в Победу он подчеркнул, у оккупантов ничего не получится, и эти сигналы Украина публично отправляет во все столицы мира.

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«Даже в те (столицы — ред.), которые еще хотят «адвокатировать» Кремлю и вести бизнес «as usual», — обратил внимание Резников.

Украинский министр также добавил, что ВСУ овладели и успешно применяют в бою десятки типов западного оружия.

«Международные партнеры поверили в нас и хотят быть соавторами нашей победы. Они знают, что впереди очень трудный путь, но они готовы его с нами пройти. Россия стратегически проиграла эту войну» , — заявил Резников.

Он добавил, что цель Украины остается неизменной — вернуть всю нашу землю, включая Крым и украинский Донбасс — выйти на международно признанные границы Украины в 1991 году.

17 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ возможны после освобождения оккупированных территорий Украины. Сейчас нет предмета для разговора.