Попыткам России уничтожить электросети Украины мешает нехватка нужного оружия — Sky News 18 октября, 16:02 Спасатели ликвидируют последствия ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве 18 октября (Фото:ГСЧС)

Россия не может уничтожить электросети Украины из-за нехватки у оккупантов высокоточных ракет дальнего радиуса действия, пишет Sky News со ссылкой на западных чиновников, знакомых с ситуацией.

Собеседники издания заявили, что россияне все чаще прибегают к использованию дронов-камикадзе иранского производства для проведения атак, поскольку у них заканчиваются запасы крылатых ракет.

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Однако эти беспилотники не являются эффективной заменой для целей РФ, так как они несут относительно небольшой заряд взрывчатки и могут быть сбиты украинскими военными.

«Становится все более очевидным, что Россия проводит целенаправленную стратегию, пытаясь разрушить электросети Украины. Иранские БПЛА играют все более значительную роль, хотя мы видим, что Украина эффективно нейтрализует многие из них еще до того, как они достигнут цели», — отметили чиновники.

Источники издания добавили, что способность войск РФ продолжать массированные удары высокоточным оружием достигла той точки, когда стратегия является неустойчивой.

10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

11 октября удары РФ по объектам инфраструктуры продолжились. 15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. Был значительно поврежден объект энергетической инфраструктуры.

С самого утра 17 октября Россия атаковала украинские города, выпуская ракеты и дроны-камикадзе. Под ударом оказались объекты критической инфраструктуры в Киеве, а также в Днепропетровской, Одесской, Сумской и Винницкой областях.

18 октября российские войска нанесли удар по одному из объектов энергообеспечения на Левом берегу Киева. Были зафиксированы три прилета в Деснянском районе столицы. Повреждены два объекта критической инфраструктуры. Частично ограничено предоставление услуг электро- и водоснабжения во многих домах на левом берегу столицы.

Удары по энергообъектам наносились также в Днепре и Житомире.