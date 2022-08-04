Украина освободит юг страны до проведения российских «референдумов» — ОП

4 августа, 17:31
Оккупанты планировали провести псевдореферендум 11 сентября (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты планировали провести псевдореферендум 11 сентября (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия не сможет провести так называемые "референдумы" во временно оккупированных регионах Херсонской и Запорожской области из-за контрнаступления украинской армии, убежден замглавы ОП Игорь Жовква.

В комментарии LB.ua он напомнил, что оккупанты планировали провести псевдореферендум 11 сентября, что совпадает с единственным днем ​​голосования в России. Затем оккупанты переносили день «референдума», добавил он.

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«Не хотелось бы даже этого анализировать, потому что мы уверены, что такого референдума не произойдет, потому что эти территории не будут под контролем РФ. Постоянно посылая эти сигналы о проведении „голосования“, Москва демонстрирует, что сама не уверена, что ей удастся сохранить контроль над временно оккупированными территориями», — сказал Жовква.

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В конце июня Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщил, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября.

Также сообщалось о подготовке к псевдореферендумам на захваченных территориях в Донецкой и Луганской областях.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Запорожская область Херсонская область Референдум Псевдореферендум

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