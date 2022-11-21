В Воздушных силах рассказали, когда РФ сможет наладить производство иранских дронов 21 ноября, 11:03 Россия не сможет быстро развернуть производство иранских дронов (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

У России не получится быстро развернуть производство иранских ударных беспилотников на своей территории.



Об этом в эфире телемарафона сообщил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«Все зависит от многих факторов, в частности, от желания стран развернуть производство. Понятно, что речь идет не о неделях, а о месяцах. Это не будет быстро, это требует времени. Россия и сама сегодня производит беспилотники в достаточном количестве, линейка у них развита. Есть и ударные, разведывательные БПЛА. Понятно, что Иран хочет просто избежать санкционного давления, передав России эти «мопеды», — сказал он.

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Ранее издание Washіngton Post сообщило, что Москва и Тегеран заключили непубличное соглашение о начале производства сотен боевых иранских беспилотников на территории России.

Инфографика: НВ