РФ выпустила более тысячи ракет и дронов за полтора месяца, но не погрузила Украину в блэкаут — Шмыгаль

14 декабря, 02:30
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В Украине уже создана параллельная независимая инфраструктура производства электроэнергии через генераторы (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo TPX)

В Украине уже создана параллельная независимая инфраструктура производства электроэнергии через генераторы (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo TPX)

Россия выпустила более тысячи ракет и дронов за полтора месяца, чтобы разрушить украинскую энергосистему. Но это не смогло погрузить Украину в блэкаут.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.

«Восемь ракетных ударов, более тысячи ракет и дронов за полтора месяца не смогли разрушить нашу энергосистему, но главное — не смогли разрушить устойчивость украинцев», — отметил глава правительства.

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Шмыгаль указал, что сейчас с поддержкой международных партнеров, «с массой направляемых» запчастей, будет продвигаться восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Также, по его словам, в Украине уже создана параллельная независимая инфраструктура производства электроэнергии через генераторы.

«Украинцы очень быстро и с очень высокой интенсивностью адаптируются и мобилизуются, поэтому нас им (россиянам — ред.) не сломать, мы точно пройдем эту зиму», — добавил премьер.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Энергетика Электроэнергия Война в Украине Энергосистема Денис Шмыгаль Война России против Украины

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