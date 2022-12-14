РФ выпустила более тысячи ракет и дронов за полтора месяца, но не погрузила Украину в блэкаут — Шмыгаль 14 декабря, 02:30 В Украине уже создана параллельная независимая инфраструктура производства электроэнергии через генераторы (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/File Photo TPX)

Россия выпустила более тысячи ракет и дронов за полтора месяца, чтобы разрушить украинскую энергосистему. Но это не смогло погрузить Украину в блэкаут.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона.



«Восемь ракетных ударов, более тысячи ракет и дронов за полтора месяца не смогли разрушить нашу энергосистему, но главное — не смогли разрушить устойчивость украинцев», — отметил глава правительства.

Видео дня

Шмыгаль указал, что сейчас с поддержкой международных партнеров, «с массой направляемых» запчастей, будет продвигаться восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Также, по его словам, в Украине уже создана параллельная независимая инфраструктура производства электроэнергии через генераторы.

«Украинцы очень быстро и с очень высокой интенсивностью адаптируются и мобилизуются, поэтому нас им (россиянам — ред.) не сломать, мы точно пройдем эту зиму», — добавил премьер.

Читайте также: Кулеба считает полный блэкаут в Украине вполне реальным