Россия не решится пробивать сухопутный коридор в Крым, у нее другие цели - Stratfor
По данным американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, прямое военное вторжение России в Украину сейчас маловероятно.
Как заявил в интервью Радио Свобода старший аналитик по вопросам Евразии Юджин Чаусовский, как и четыре года назад в компании считают, что России понадобилось бы 20-30 тысяч солдат для создания "сухопутного моста" в Крым.
"Сценарий наземного коридора в Крым или Приднестровье крайне маловероятен в данный момент. Думаю, если Россия собиралась сделать столь серьезный военный шаг, то это, скорее всего, уже произошло бы в самом начале конфликта ... Вместе с тем не думаю, что такое развитие событий следует полностью исключить", - сказал Чаусовский.
В то же время, аналитик Stratfor отметил, что "существует целый ряд угроз, источником которых является Россия", в частности, действия в Черном и Азовском морях, средства гибридной войны и вмешательства в выборы.
По его словам, Россия не намерена аннексировать всю Украину, так как для этого "потребуются огромные ресурсы, которых у нее просто нет".
"Конечная цель России состоит в том, чтобы по сути помешать западной интеграции Украины, подорвать усилия власти, попытаться заблокировать движение Украины в сторону Запада. А полномасштабное военное вмешательство приведет только к противоположному результату", - отметил Чаусовский.
Он добавил, что прямое военное вторжение в Украину возможно лишь как "крайний вариант", если Россия "почувствует крайнюю угрозу для себя, связанную с Украиной".
"Например, в случае присоединения вашей страны в НАТО или что-то такого же масштаба. А в любом другом случае такие действия стали бы гораздо большим риском для России, чем выгода, которую они могут получить", - сказал Чаусовский.