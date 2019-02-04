Россия не решится пробивать сухопутный коридор в Крым, у нее другие цели - Stratfor Сегодня, 11:16 8909 Цей матеріал також доступний українською EPA В Stratfor считают маловероятным прямое военное вторжение РФ в Украину EPA

По данным американской разведывательно-аналитической компании Stratfor, прямое военное вторжение России в Украину сейчас маловероятно.

Как заявил в интервью Радио Свобода старший аналитик по вопросам Евразии Юджин Чаусовский, как и четыре года назад в компании считают, что России понадобилось бы 20-30 тысяч солдат для создания "сухопутного моста" в Крым.



"Сценарий наземного коридора в Крым или Приднестровье крайне маловероятен в данный момент. Думаю, если Россия собиралась сделать столь серьезный военный шаг, то это, скорее всего, уже произошло бы в самом начале конфликта ... Вместе с тем не думаю, что такое развитие событий следует полностью исключить", - сказал Чаусовский.

В то же время, аналитик Stratfor отметил, что "существует целый ряд угроз, источником которых является Россия", в частности, действия в Черном и Азовском морях, средства гибридной войны и вмешательства в выборы.

По его словам, Россия не намерена аннексировать всю Украину, так как для этого "потребуются огромные ресурсы, которых у нее просто нет".

"Конечная цель России состоит в том, чтобы по сути помешать западной интеграции Украины, подорвать усилия власти, попытаться заблокировать движение Украины в сторону Запада. А полномасштабное военное вмешательство приведет только к противоположному результату", - отметил Чаусовский.

Он добавил, что прямое военное вторжение в Украину возможно лишь как "крайний вариант", если Россия "почувствует крайнюю угрозу для себя, связанную с Украиной".

"Например, в случае присоединения вашей страны в НАТО или что-то такого же масштаба. А в любом другом случае такие действия стали бы гораздо большим риском для России, чем выгода, которую они могут получить", - сказал Чаусовский.