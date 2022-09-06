Россия до сих пор не пустила экспертов на место теракта в Еленовке — Подоляк 6 сентября, 21:37 Погибшие в результате российского теракта в оккупированной Еленовке, 29 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За 40 дней после убийства украинских военнопленных в Еленовке Россия так и не допустила международные организации на место преступления.

Об этом заявил советника главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк подчеркнул, что именно Россия стоит за военными преступлениями в Еленовке, так как не допускает международные организации на место инцидента.

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«Сорок дней с момента циничной казни украинских пленных в Еленовке. За это время Россия не пустила на место убийства миссию ООН, не допустила представителей Международного Комитета Красного Креста (МККК) к пленным и не предоставила данные о количестве убитых. Есть ли у кого-то еще сомнения в том, кто стоял за этим кровавым терактом?» — написал Подоляк.

5 сентября гендиректор МККК Роберт Мардини сказал, что Красный Крест не может гарантировать безопасность украинских военнопленных, вышедших с территории завода «Азовсталь», так как у представителей организации нет к ним доступа.

29 июля Генштаб ВСУ сообщил, что РФ нанесла удар по колонии в оккупированной Еленовке, чтобы обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В колонии оккупанты удерживали в том числе защитников Мариуполя, среди которых — бойцы полка Азов.



Российские пропагандистские СМИ заявляли, что погибли по меньшей мере 53 украинских пленных военнослужащих. На следующий день в минобороны РФ опубликовали список 42 погибших, в Украине заявили, что пока не получали эти данные. По данным Офиса генерального прокурора, в результате российского теракта погибли около 40 человек и 130 получили ранения.



Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что, по мнению международных экспертов, причиной взрыва в колонии было термобарическое оружие. 3 августа генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация создаст группу для установления фактов теракта России в колонии оккупированной Еленовке Донецкой области.



Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживали в оккупированной Еленовке.



29 июня Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого домой вернулись 144 защитника нашей страны. Среди них 95 защитников Азовстали в Мариуполе, из них 43 — военнослужащие полка Азов.

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