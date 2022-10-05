Беженцы ждали днями. Россия не пропускает украинцев на границе в Эстонию 5 октября, 22:48 Граница России и Эстонии (Фото:Посольство Украины в Эстонии / Facebook)

Россия блокирует пропуск граждан Украины на границе с Эстонией. В последние дни на российской стороне границы собралось более тысячи человек, в основном украинцев.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Лаэнеметс, сообщает ERR.

Очередь собралась на российской стороне юго-восточной границы Эстонии из-за того, что российские власти затягивали с пограничными процедурами. Люди ждали пересечения границы целыми днями.

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Инна, приехавшая из Украины, рассказала журналистам, что ждала в очереди шесть дней: «Вчера появилась палатка. Я не знаю, кто ее поставил, но хоть людей укрыли от дождя».

Другая беженка из Украины, Жанна, рассказала, что одной женщине стало плохо в автобусе: ее вынесли на дорогу, вызвали скорую, но она так и не приехала, и пострадавшая умерла.

В связи с обострением ситуации представители Посольства Украины в Эстонии вместе с делегацией Министерства внутренних дел Эстонии посетили пограничный пункт Лухамаа, где на месте ознакомились с ситуацией на границе.

В посольстве Украины заверили, что держат ситуацию под контролем и оказывают необходимую помощь вынужденным переселенцам из Украины, въезжающим в Эстонию.

ERR со ссылкой на главу МВД Эстонии сообщает, что Россия 5 октября собрала украинских беженцев на границе и куда-то вывезла их грузовиками. Управление полиции и пограничной охраны Эстонии сейчас пытается узнать больше о судьбах украинцев.

«На границе ждали чуть больше тысячи человек, но сегодня их там уже нет — их посадили на грузовики и вывезли. Куда их повезли, мы не знаем», — сказал Лаэнеметс.

По словам министра, правоохранители используют беспилотники, чтобы проследить, не направляют ли российские власти этих людей к «зеленой границе», как в прошлом году делала Беларусь на границе Литвы и Латвии.

Но никто из украинцев, прибывших на границу в среду, не видел, как беженцев вывозят в грузовиках, пишет ERR. Однако несколько человек говорили об установленной накануне палатке с российской стороны.