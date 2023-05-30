За сутки враг не продвинулся ни на одном из направлений — Маляр 30 мая, 16:00 Анна Маляр (Фото:Анна Маляр/Facebook)

По состоянию на вторник, 30 мая, за сутки враг не продвинулся ни на одном из направлений, на которых вел наступление. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

За последние сутки наблюдается уменьшение активности вражеских наступательных действий, но интенсивность артиллерийских обстрелов и авиационных ударов остается высокой.

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На трех направлениях из шести в течение суток враг не проводил наступательных действий, а именно на: Лиманском, Авдеевском и Шахтерском.

На Купянском направлении противник ведет безуспешные наступательные действия. А на Марьинском в течение суток наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка.

На северном направлении со стороны границы с Беларусью ситуация стабильная. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На границе с РФ в приграничных районах враг продолжает сохранять военное присутствие. Осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы, наносит авиационные удары, говорится в сообщении.

Кроме того, наступательных действий пока не проводится на Бахмутском направлении.

Впрочем враг продолжает обстрелы и наносит авиационные удары по городу. В Бахмуте также продолжается замена и перегруппировка вражеских войск.

Маляр отметила, что украинские войска контролируют юго-западные окраины Бахмута. А на севере и юге пригорода уже несколько дней продвижение не осуществляется, поскольку движение украинских войск приостановлено для выполнения других военных задач.

29 мая Маляр заявляла, что интенсивность наступательных действий врага на бахмутском направлении существенно снизилась из-за замены вагнеровцев на регулярные подразделения армии РФ и усилий, направленных на стабилизацию обороны на этом направлении.



