«Очередная провокация». Россия не признает жестокие убийства мирных жителей в Буче
Буча после освобождения от оккупантов. Киевская область, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Минобороны РФ не признает преступления, совершенные российскими военными в Буче. В ведомстве заявляют, что за время оккупации города ни один местный не пострадал от насильственных действий.
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"За время нахождения Бучи под контролем российских ВС ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий", — говорится в сообщении.
Россияне также называют «очередной провокацией» опубликованные в Украине фотографии и видеоматериалы, свидетельствующие о зверствах российских военных.
В Минобороны России утверждают, что все подразделения ВС РФ полностью вышли из Бучи 30 марта, а свидетельства их преступлений якобы появились только на 4-й день после этого, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского ТВ.
В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.
Министерство обороны Украины рассказало, что российские оккупанты произвольно казнили мирных жителей, у некоторых за спиной связаны руки.
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