РФ не признает свои же паспорта, выданные на оккупированных территориях — ГУР 15 сентября, 12:40 Настроения прокремлевских жителей оккупированных территорий резко изменилось (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские власти не признают свои же паспорта, выданные коллаборантам на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом в четверг, 15 сентября, сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Там рассказали, что на фоне успешного контрнаступления Сил обороны настроения прокремлевских жителей пока еще подконтрольных РФ украинских территорий резко изменилось, и теперь там царит мнение, что россияне сдают их интересы.

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«Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории России. По крайней мере, тем, кто пытался выехать по такому паспорту, на российской границе объясняют, что «вы никто и зовут вас никак», — рассказали в ГУР.

В то же времякремлевский режим активно «мобилизует» жителей оккупированных территорий с паспортами РФ на войну против Украины.

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