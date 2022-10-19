Генштаб сообщил о проблемах с выплатами военным оккупационной армии РФ 19 октября, 08:03 Россия задерживает выплаты военнослужащим своей оккупационной армии (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По имеющейся информации, в РФ существуют значительные проблемы с денежными выплатами военнослужащим, участвующим в боевых действиях на территории Украины.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 19 октября.

Военным оккупационной армии РФ задерживают выплаты денежных надбавок за участие в боевых действиях.

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Кроме того, родственники погибших не могут получить обещанную компенсацию.

Ранее Генштаб сообщал, что у России серьезные проблемы с материальным обеспечением мобилизованных: в начале октября из 8 тысяч мобилизованных, находящихся на базе новосибирского высшего командного училища, максимум половину обеспечили формой. Россияне получают только полевую форму и обувь, остальное снаряжение оккупанты должны покупать сами или пытаться получить в качестве «гуманитарной помощи».