«Для улучшения боевой готовности». Российское командование решило не платить оккупантам на лечении — Генштаб

13 сентября, 08:09
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Оккупантам, которые находятся на лечении, отказываются платить (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Оккупантам, которые находятся на лечении, отказываются платить (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

По данным Генштаба, из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния в подразделениях, сформированных на временно оккупированных территориях.

Об этом говорится в утренней сводке в Facebook.

По имеющейся информации, с целью улучшения состояния боевой готовности 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса командование бригады распорядилось не выплачивать деньги военнослужащим, которые временно отсутствуют, в частности, находятся на лечении.

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Возобновление выплат производится только после предоставления оправдательных документов и с личного разрешения командира.

Накануне Генштаб сообщал, что на Херсонском направлении ВСУ уничтожили бригаду российских морпехов.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Лечение Генштаб ОРДЛО Война России против Украины

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