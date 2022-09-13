«Для улучшения боевой готовности». Российское командование решило не платить оккупантам на лечении — Генштаб
Оккупантам, которые находятся на лечении, отказываются платить (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
По данным Генштаба, из-за больших потерь в ходе боевых действий значительно снизился уровень морально-психологического состояния в подразделениях, сформированных на временно оккупированных территориях.
Об этом говорится в утренней сводке в Facebook.
По имеющейся информации, с целью улучшения состояния боевой готовности 2-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса командование бригады распорядилось не выплачивать деньги военнослужащим, которые временно отсутствуют, в частности, находятся на лечении.
Возобновление выплат производится только после предоставления оправдательных документов и с личного разрешения командира.
Накануне Генштаб сообщал, что на Херсонском направлении ВСУ уничтожили бригаду российских морпехов.
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