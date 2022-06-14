РФ отказалась открыть гуманитарный коридор из северодонецкого Азота в Лисичанск 14 июня, 17:42 Цей матеріал також доступний українською Северодонецк после российских обстрелов, 16 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Россия отказалась открыть эвакуационный коридор для мирных жителей с завода Азот в Северодонецке в подконтрольный Украине Лисичанск, сделав фейковое заявление, что ВСУ якобы подорвали все мосты.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Минобороны РФ.

В Минобороны страны-агрессора утверждают, что Украина якобы специально взорвала все мосты в районе Северодонецка, чтобы якобы подразделения теробороны не смогли отступить.

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«С учетом того, что 13 июня по распоряжению киевской власти, с целью недопущения отступления подразделений территориальной обороны, военнослужащими ВСУ взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, проведение безопасной эвакуации в этом направлении невозможно», — говорится в сообщении.

Россия предлагает вывести гражданских на оккупированную РФ территорию в город Сватово Луганской области.

Глава ВГА Луганской области Сергей Гайдай и другие официальные источники неоднократно сообщали, что российские военные прицельно разрушали мосты через Северский Донец.

Кроме того, россияне обвиняют украинских военных в том, что они якобы намеренно вывели «сотни мирных граждан» на территорию завода Азот.

По оценке украинской стороны, на территории завода в настоящее время находятся около 560 гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в битве за Северодонецк во многом сейчас решается судьба Донбасса, бои за город — одни из самых тяжелых за всю войну. Глава государства отмечал, что враг каждый день теряет около 300 человек личного состава.

13 июня оккупанты уничтожили все три моста, которые вели в Северодонецк. Войска РФ контролируют 70−80% города, а местные жители находятся в крайне тяжелых условиях.



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