Войска РФ не оставляют намерений захватить Юг Украины — Гуменюк

6 февраля, 14:45
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Дом в Херсоне после обстрела (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Дом в Херсоне после обстрела (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Юг Украины продолжает оставаться среди приоритетов российских оккупантов, заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, критической перемены в поведении российских войск на Юге не происходит, однако следует помнить, что мы находимся в условиях гибридной войны.

«Любые информационные сообщения, особенно имеющие определенный резонанс в обществе, — это тоже может быть определенным оружием. Поэтому, осознавая, что основные усилия врага вполне вероятно будут скоординированы, направлены и сосредоточены на применении именно на восточном направлении, мы понимаем, что Юг не покидает враг, он остается также в приоритете врага», — сказала она в эфире телемарафона.

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Гуменюк добавила, что достаточно мощные силы еще до наступления сосредоточены на южном направлении.

«Мы видим, что продолжается и разведка, и аэроразведка (врага — ред.), и в том числе с использованием лодок, которые они отжали“ у населения. Они продолжают постепенно диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра на островах и пытаются там обустроить свои наблюдательные посты», — сказала спикер.

https://www.youtube.com/watch?v=jYJAjawVeR8
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Юг Украины Наталья Гуменюк Война России против Украины

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