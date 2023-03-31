Из-за взрывов в Джанкое у РФ возникли проблемы с подвозом ракет Калибр — Гуменюк
Взрывы в Джанкое произошли вечером 20 марта (Фото:crimea-news.com)
Из-за взрывов в Джанкое в оккупированном Крыму у России теперь ограниченные возможности для переброски военной техники и боеприпасов, в частности, крылатых ракет Калибр.
Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.
По ее словам, железнодорожное сообщение, с помощью которого РФ перевозила ракеты в Крым, еще не восстановлено в полном объеме.
Гуменюк отметила, что оккупанты пытаются доставлять ракеты с помощью транспортной авиации, однако неизвестно, смогли ли они добраться до бухт.
«Мы это констатируем, даже исходя из того, что когда утих шторм, численность корабельного состава увеличилась. Сейчас в Черном море находятся 10 единиц, но ракетоноситель один — тот же самый подводный. То есть некоторые запасы Калибров таки есть», — сказала Гуменюк.
Вечером 20 марта в оккупированном Джанкое прозвучала серия взрывов. В сети появились видео со звуками, подобными полету беспилотника. Оккупационная «власть» заявила про «работу ПВО» и о том, что некоторые «обломки» якобы «повредили домовладение и магазин».
Так называемый глава администрации Джанкоя пожаловался на прилет беспилотников.
Вскоре в украинской разведке заявили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.