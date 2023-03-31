Из-за взрывов в Джанкое у РФ возникли проблемы с подвозом ракет Калибр — Гуменюк 31 марта, 12:25 Взрывы в Джанкое произошли вечером 20 марта (Фото:crimea-news.com)

Из-за взрывов в Джанкое в оккупированном Крыму у России теперь ограниченные возможности для переброски военной техники и боеприпасов, в частности, крылатых ракет Калибр.



Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, железнодорожное сообщение, с помощью которого РФ перевозила ракеты в Крым, еще не восстановлено в полном объеме.

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Гуменюк отметила, что оккупанты пытаются доставлять ракеты с помощью транспортной авиации, однако неизвестно, смогли ли они добраться до бухт.

«Мы это констатируем, даже исходя из того, что когда утих шторм, численность корабельного состава увеличилась. Сейчас в Черном море находятся 10 единиц, но ракетоноситель один — тот же самый подводный. То есть некоторые запасы Калибров таки есть», — сказала Гуменюк.

Вечером 20 марта в оккупированном Джанкое прозвучала серия взрывов. В сети появились видео со звуками, подобными полету беспилотника. Оккупационная «власть» заявила про «работу ПВО» и о том, что некоторые «обломки» якобы «повредили домовладение и магазин».

Так называемый глава администрации Джанкоя пожаловался на прилет беспилотников.

Вскоре в украинской разведке заявили, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.