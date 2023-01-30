У РФ пока не хватает сил и средств для наступления в Запорожской области

30 января, 14:10
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В Запорожской области пока не фиксируют усиления боевых столкновений (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

В Запорожской области пока не фиксируют усиления боевых столкновений (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Сейчас на Запорожском направлении не происходит каких-либо боестолкновений. Российские оккупационные войска сосредоточили основные усилия на ведении разведки и обстрелах.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

По его словам, у оккупантов пока нет достаточных сил и средств для наступления в Запорожской области.

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Кроме того, пока не наблюдается перегруппировка оккупантов или увеличение количества сил их на Запорожском направлении.

Ерин также отметил, что на некоторых участках фронта в Запорожской области войска РФ пытались улучшить тактическое положение и совершать небольшими группами около 10 человек определенные ударно-штурмовые действия, в частности, в районе Гуляйполя. Однако у них ничего не получилось и украинские позиции остались за ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=qLfz2Nz4n3A
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Война России против Украины

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