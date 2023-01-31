Рекорные потери ради Соледара. У россиян нет ресурсов для продолжения наступления — военный эксперт 31 января, 18:24 Разрушенные обстрелами здания в Соледаре (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко рассказал в эфире Radio NV, что после рекордных потерь ради того, чтобы захватить Соледар, у россиян уже нет ресурса для продолжения наступления.

Хотя январь 2023 года еще не закончился, уже можно говорить, что за этот месяц установлен рекорд — уничтожено более 20 тысяч российских оккупантов, подчеркнул Коваленко в интервью Radio NV.

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По словам военного эксперта, это связано с тем, что в начале 2023 года активизировалась интенсивность штурмовых действий россиян.

«Это именно та цена, которую они отдали за Соледар? Город, даже городок, не имеющий глобального какого-то стратегического значения, тактического условно, но вот это и является этой проекцией. Большие потери личного состава. Если мы возьмем эти 20 тысяч, а еще не конец января, я более чем уверен, что к концу января это будет более 21 тысячи, то возникает вопрос, а сколько, кроме двухсотых, там есть трехсотых, то есть раненых и пленных?» – отметил он.

Коваленко пояснил, что речь идет о восстановлении потерь по меньшей мере в 50-60 тысяч человек, а кроме того, российской армии необходимо иметь ресурс для наступления и формировать ударные группировки по другим направлениям.

«И потому, на мой взгляд, донецкий плацдарм, они начали в 2023 году реализовать вот в таком интенсивном формате исключительно для того, чтобы показать для своего потребителя информационного фастфуда, что у них происходят какие-то боевые действия по плану. Но ресурса для продолжения этих действий у них нет. И даже если мы говорим о каких-то действиях в направлении Лимана или по другим направлениям, действительно донецкий плацдарм сегодня наиболее активен по имитации их наступательных действий, но другие плацдармы, луганский, запорожский, а они находятся в минимальном приоритете. Потому что на них ресурса уже не хватает критически как человеческого, так, конечно, и технического», — подытожил военный эксперт.

25 января официально объявили об уходе украинских сил из Соледара. Ожесточенные бои за город продолжались с начала месяца.

Силы обороны отошли от Соледара для сохранения жизней личного состава, выполнив основную задачу – выровняв линию фронта и не позволив российским войскам выйти в тыл.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил в эфире телемарафона, что во время боев за Соледар в Донецкой области российские оккупационные войска потеряли столько же людей, сколько в двух войнах в Чечне.

