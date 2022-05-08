Россия не хочет выпускать наших военных — Зеленский о защитниках Азовстали 8 мая, 23:16 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль не хочет выпускать украинских военных, заблокированных на заводе Азовсталь в Мариуполе.

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«Разблокировать военным путем Маруиполь сегодня невозможно. У Украины сегодня нет такого тяжелого оружия, чтобы разблокировать Мариуполь. Это выводы руководства нашей армии», — сказал Зеленский во время брифинга по итогам встречи с Джастином Трюдо.

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Президент подчеркнул, что сегодня существует дипломатический путь решения этого вопроса, и, по его данным, все гражданские сегодня вывезены с заблокированного завода Азовсталь.

«Что касается военных, руководство российской армии и политическое руководство России не хотят выпускать наших военных. К помощи в этом вопросе были приглашены переговорщики из Турции, Израиля, Швейцарии. Пробовала решить этот вопрос Французская республика, а также ООН и представители руководства МККК. Россия меняет военных, только если они пленные на пленных. Такая ситуация. Это ответ от Российской Федерации», — сказал он.

Защитники Мариуполя неоднократно обращались к украинским властям и мировому сообществу, отмечая, что у бойцов есть проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами. Исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский 27 апреля рассказывал, что на заводе более 600 раненых военных. Защитники Мариуполя готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав с собой раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции).

7 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке эвакуации из Азовстали раненых и медиков.

Активисты и ряд неправительственных организаций создали петицию к ООН и лидерам стран мира с призывом спасти украинских и гражданских с завода Азовсталь, применив процедуру экстракции.

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