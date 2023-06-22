МИД РФ испугалось Макрона на саммите БРИКС, где должен быть Путин 22 июня, 17:29 Эммануэль Макрон (Фото:LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS)

Россия не хочет допускать президента Франции Эммануэля Макрона на саммит БРИКС, поскольку он является неудобным гостем для Кремля.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает Интерфакс.

«Понятно, что лидер государства, которое проводит столь враждебную и неприемлемую для нас политику, настолько акцентировано и убежденно рассуждает о том, что Россию нужно активно изолировать в международном плане, разделяет линию общенатовскую на нанесение нам так называемого стратегического поражения, такой лидер неуместен как гость на БРИКС», — заявил чиновник страны-агрессора.

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По его словам, таким мнением Россия уже поделилась с Южно-Африканской Республикой. Страна рассчитывает, что в ЮАР в полной мере примут во внимание позицию Москвы.

При этом Рябков добавил, что право определять круг приглашенных лиц имеет принимающая сторона.

Чиновник также добавил, что членство в БРИКС для Франции закрыто, потому что страна «поддерживает применение односторонних санкций против России».

Следующий саммит стран БРИКС в составе Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, которые остаются близкими к Москве несмотря на полномасштабное вторжение Кремля в Украину, пройдет в Йоханнесбурге 22−24 августа.

В саммитах БРИКС обычно принимают участие лидеры пяти стран. Если Макрон получит приглашение, он станет первым западным лидером, который примет участие в саммите.